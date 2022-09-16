Военное обозрение

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Строящиеся для ВМС Украины патрульные катера Mark VI получат на вооружение крупнокалиберные пулемёты

Строящиеся для ВМС Украины патрульные катера Mark VI получат на вооружение крупнокалиберные пулемёты

Патрульные катера Mark VI, строящиеся американской катеростроительной компанией SAFE Boats International для ВМС Украины, будут поставлены Киеву с вооружением.

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