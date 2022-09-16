Строящиеся для ВМС Украины патрульные катера Mark VI получат на вооружение крупнокалиберные пулемёты

Патрульные катера Mark VI, строящиеся американской катеростроительной компанией SAFE Boats International для ВМС Украины, будут поставлены Киеву с вооружением.
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