Власти Норвегии думают о строительстве забора вдоль границы с Россией

Норвежские власти могут последовать примеру Финляндии и построить забор вдоль границы с Россией. Такое заявление сделала министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель в интервью телерадиокомпании NRK.
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