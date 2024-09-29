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Власти Норвегии думают о строительстве забора вдоль границы с Россией

Власти Норвегии думают о строительстве забора вдоль границы с Россией

Норвежские власти могут последовать примеру Финляндии и построить забор вдоль границы с Россией. Такое заявление сделала министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель в интервью телерадиокомпании NRK.

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