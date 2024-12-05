Путин вручил награду «Волонтер года» Марии Карпенко, помогавшей при эвакуации людей в Судже

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области.
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