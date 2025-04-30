Муж Леры Кудрявцевой молит о помощи и бьется головой о стену

В апреле ведущая Лера Кудрявцева открыто поделилась с поклонниками о сложном периоде в своей жизни. Ведущая не уточнила, что её муж, Игорь Макаров, страдает от алкогольной зависимости и переживает новый срыв, но намекнула на непростую ситуацию.
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