Муж Леры Кудрявцевой молит о помощи и бьется головой о стену

В апреле ведущая Лера Кудрявцева открыто поделилась с поклонниками о сложном периоде в своей жизни. Ведущая не уточнила, что её муж, Игорь Макаров, страдает от алкогольной зависимости и переживает новый срыв, но намекнула на непростую ситуацию.