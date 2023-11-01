С 1 ноября МАДИ усиливает патрулирование на трех улицах Москвы: зачем

Это делается по просьбе местных жителей.С 1 ноября по просьбе жителей Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) усиливает патрулирование на улицах Дыбенко, Ореховый бульвар и Лихоборские Бугры, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.
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