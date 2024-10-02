Водителя и пассажира «LADA Granta» зажало в автомобиле после ДТП

Водителя и пассажира «LADA Granta» зажало в автомобиле после ДТПКак сообщили в МЧС, пострадавшим понадобилась помощь спасателей:«В районе Ангарского перевала произошло столкновение двух легковых автомобилей «LADA Granta» и «BMW».
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