Водителя и пассажира «LADA Granta» зажало в автомобиле после ДТП

Водителя и пассажира «LADA Granta» зажало в автомобиле после ДТПКак сообщили в МЧС, пострадавшим понадобилась помощь спасателей:«В районе Ангарского перевала произошло столкновение двух легковых автомобилей «LADA Granta» и «BMW».