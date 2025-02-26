Александр Безбородко. Малороссийский казак на вершине власти

И.-Б. Лампи-Старший. Портрет князя А. А. Безбородко. 1794 г. В предыдущей статье мы говорили о происхождении Александра Безбородко, его службе у Петра Румянцева, участии в Русско-Турецкой войне 1768-1774 гг.