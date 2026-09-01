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Ханты-Манси автоном округында үрнәк татар туен күрсәттеләр

Ханты-Манси автоном округында үрнәк татар туен күрсәттеләр

Кичә Ханты-Манси автоном округының Куть-Ях бистәсендә тамашачылар «Кедр» мәдәният йортына җыелды. Анда җирле халык бистәнең 51 яшьлек туган көнен билгеләп үтте.

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