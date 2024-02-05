ВВС США и Британии нанесли 15 ударов по хуситам в двух провинциях Йемена

Государства Запада вновь начали осуществлять авианалеты по контролируемой хуситами территории Йемена в течение прошедших суток Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки и Великобритании нанесли 15 ударов по объектам «Ансар Алла», расположенных в провинциях Ходейда и Саада.
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