The Leipzig Incident Has All The Hallmarks Of A False Flag Authored by Andrew Korybko, It was carried out to justify the German economy’s evolution to war footing, distract from the resultant problems, and legitimize a future serious escalation against Russia.
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