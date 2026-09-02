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The Leipzig Incident Has All The Hallmarks Of A False Flag

The Leipzig Incident Has All The Hallmarks Of A False Flag

The Leipzig Incident Has All The Hallmarks Of A False Flag Authored by Andrew Korybko, It was carried out to justify the German economy’s evolution to war footing, distract from the resultant problems, and legitimize a future serious escalation against Russia.

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