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Председатель СК России принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации, прошедшем под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.

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