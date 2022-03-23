Председатель СК России принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации, прошедшем под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.
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