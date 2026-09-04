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«Борьба с бандами» и военные преступления. Полиция III Рейха во Второй мировой войне

«Борьба с бандами» и военные преступления. Полиция III Рейха во Второй мировой войне

События, оказавшие определяющее влияние: во время так называемых Мартовских боёв в Центральной Германии в 1921 году полиция производила массовые аресты рабочих, одновременно закрепляя в своём сознании образ врага в лице «левых банд».

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