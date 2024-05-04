«Уралвагонзавод» изучает секреты НАТО: «Койот» из Британии попался в русские сети вслед за немецким «Леопардом»

Очередной трофейный танк наши инженеры разобрали по винтикам, и поняли, что интересного там есть Российские военные инженеры разобрали трофейные танки Leopard 2A6 и получили доступ к самым передовым натовским разработкам, пишет специализированное издание Army Recognition.
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