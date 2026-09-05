Пьер Гасли о потере 3-го места в Монако: «Считаю, что нас с «Альпин» ограбили»

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Пилот «Альпин» Пьер Гасли выразил свое несогласие с решением суда. Ранее «Ред Булл» и « Макларен » оспорили отмену штрафов Пьера Гасли на Гран-при Монако , благодаря которой француз попал на подиум.