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«В жизни никогда на «эко» не ездил, последние 2 месяца – только на нем», – как водители переживают бензиновый кризис

«В жизни никогда на «эко» не ездил, последние 2 месяца – только на нем», – как водители переживают бензиновый кризис

Бензиновый кризис в Свердловской области продолжается уже несколько недель. На заправках – километровые очереди, водители стоят по 4 часа и больше, а некоторые приезжают с канистрами, чтобы сделать запас.

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