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«Исторический шанс»: Глобальный Юг с нетерпением ждёт победы России над Западом

«Исторический шанс»: Глобальный Юг с нетерпением ждёт победы России над Западом

Страны глобального Юга пристально следят за СВО и «болеют» за Россию. Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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