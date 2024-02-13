Смородская призналась, что хранит сбережения в долларах и назвала экономику США сильнейшей в мире

Ольга Смородская рассказала, что все свои сбережения хранит в долларах. Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала людям хранить сбережения в иностранной валюте и призналась, что сама делает точно также.
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