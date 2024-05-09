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‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 мая, непростой день с точки зрения общения. Из-за острой реакции и чувствительности к словам могут возникать конфликтные ситуации, поэтому обсуждение важных вопросов лучше отложить.

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