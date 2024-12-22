Фанаты «Валенсии» призвали бойкотировать матч с «Реалом» в знак протеста против владельца Лима: «Не позволим убить клуб ради денег»

«Валенсия» сыграет с «Реалом» на «Месталье» 3 января в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. В воскресенье ассоциация акционеров «Валенсии» Libertad VCF опубликовала заявление с призывом не приходить на первый домашний матч клуба в 2025 году.