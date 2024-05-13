Холодной воды не будет в части Свердловского округа два дня

С 22:00 16 мая до 08:00 18 мая в части Свердловского района не будет холодной воды. Это коснется жилых домов и административных зданий в микрорайонах Энергетиков, Радужный, 3-й поселок ГЭС, на улицах Геологов, Академическая (от ТЦ «БУМ» до троллейбусного депо), Лермонтова (от троллейбусного депо до МНТК), Помяловского и другие.