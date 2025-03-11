МФТИ: яд паука могут использовать для создания эффективных анальгетиков

Российские ученые из МФТИ обнаружили, что пептид пуротоксин-6, выделенный из секрета ядовитых желез томизуса наполненного — паука-бокохода или паука-краба — может стать основой для создания нового поколения обезболивающих препаратов.
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