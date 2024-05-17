Житель Семеновки: «Правый сектор»* применяли в качестве заградотряда для ВСУ

Liudmila Kosteley

Как фашисты во время Второй Мировой, или делали "заграждение" из местных жителей, или "прогоняли" их по минному полю, чтобы танки могли проходить. Это так БЕСЧЕЛОВЕЧНО! Значит, это просто НЕЛЮДИ и им не место на ЗЕМЛЕ. А кто их ПОДДЕРЖИВАЕТ?! США, АНГЛИЯ и НАТО.