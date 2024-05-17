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Житель Семеновки: «Правый сектор»* применяли в качестве заградотряда для ВСУ

Житель Семеновки: «Правый сектор»* применяли в качестве заградотряда для ВСУ

Эвакуировавшийся житель населённого пункта Семеновка Сергей поделился сведениями о том, что нацистов из группировки «Правый сектор»* применяли в роде заградотряда для национальной гвардии Вооружённых сил Украины под Авдеевкой.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Как фашисты во время Второй Мировой, или делали &quot;заграждение&quot; из местных жителей, или &quot;прогоняли&quot; их по минному полю, чтобы танки могли проходить. Это так БЕСЧЕЛОВЕЧНО! Значит, это просто НЕЛЮДИ и им не место на ЗЕМЛЕ. А кто их ПОДДЕРЖИВАЕТ?! США, АНГЛИЯ и НАТО.
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