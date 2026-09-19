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Мировое обозрение

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Наблюдатели из СНГ высказались о выборах в Госдуму

Наблюдатели из СНГ высказались о выборах в Госдуму

Международные инспекторы миссии СНГ, работающие на избирательных участках Санкт-Петербурга, не зафиксировали нарушений в ходе голосования.

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