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The Eurasia Daily news agency

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In Britain, they urged to take Putin's latest statements seriously

In Britain, they urged to take Putin's latest statements seriously

The latest statements by Russian President Vladimir Putin must be taken extremely seriously. This was stated by the leader of the Conservatives of Great Britain Cami Badenok.

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