На Украине обвинили власти в использовании населения как щита для хранения боеприпасов

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита для хранения боеприпасов.