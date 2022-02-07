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В Челябинской области снизилось количество заболевших ковидом за сутки

В Челябинской области снизилось количество заболевших ковидом за сутки

Омикрон, недавно укрепивший свои позиции в Челябинской области, кажется, потихоньку сдается. За прошедшие сутки отмечено снижение количества заболевших.

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