Игорь Колб: "Хочется, чтобы балет мог выдержать конкуренцию с кино"

Впервые за 25-летнюю историю Летних Балетных Сезонов в них примет участие Большой театр Беларуси. XXV Летние Балетные Сезоны пройдут в июле и августе на сцене московского РАМТ, и белорусский балет представлен постановками «Баядерка» и «Жизель».