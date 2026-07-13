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Журнал «Профиль»

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Игорь Колб: "Хочется, чтобы балет мог выдержать конкуренцию с кино"

Игорь Колб: "Хочется, чтобы балет мог выдержать конкуренцию с кино"

Впервые за 25-летнюю историю Летних Балетных Сезонов в них примет участие Большой театр Беларуси. XXV Летние Балетные Сезоны пройдут в июле и августе на сцене московского РАМТ, и белорусский балет представлен постановками «Баядерка» и «Жизель».

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