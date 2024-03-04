От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 10

Вторая половина марафона по разбору 229 песен главной героини таблоидов 2022 Taylor Swift продолжается - начало часть 1 здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь , часть 4 здесь , часть 5 здесь , часть 6 здесь , часть 7 здесь , часть 8 здесь , часть 9 здесь , 94 “Tolerate It” (2020) Можете ли вы хотя бы представить, что автор песен, написавшая “White Horse” в подростковом возрасте, уже планировала написать “Tolerate It” в свои 30 лет? Возможно, она черпала вдохновение у Ребекки (Rebecca), но это больше похоже на песню Кэрол Кинг (Carole King) из 1970—х - о загнанном в тупик браке, в котором что-то внутри просто умерло.