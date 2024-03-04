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От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 10

От подростковых кантри-треков до гимнов синти-поп - 229 песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) - выпуск 10

Вторая половина марафона по разбору  229 песен главной героини таблоидов 2022 Taylor Swift  продолжается - начало часть 1 здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь ,  часть 4 здесь , часть 5 здесь , часть 6 здесь ,  часть 7 здесь , часть 8 здесь ,  часть 9 здесь ,      94    “Tolerate It” (2020)   Можете ли вы хотя бы представить, что автор песен, написавшая “White Horse” в подростковом возрасте, уже планировала написать “Tolerate It” в свои 30 лет? Возможно, она черпала вдохновение у Ребекки (Rebecca), но это больше похоже на песню Кэрол Кинг (Carole King) из 1970—х - о загнанном в тупик браке, в котором что-то внутри просто умерло.

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