USB-порты в телевизоре: 4 необычных способа использования

Журналисты портала XDA объяснили, зачем в современных телевизорах предусмотрены USB-разъемы. По их словам, многие пользователи сосредоточены на HDMI-портах, упуская из виду дополнительные возможности USB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии