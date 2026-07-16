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USB-порты в телевизоре: 4 необычных способа использования

USB-порты в телевизоре: 4 необычных способа использования

Журналисты портала XDA объяснили, зачем в современных телевизорах предусмотрены USB-разъемы. По их словам, многие пользователи сосредоточены на HDMI-портах, упуская из виду дополнительные возможности USB.

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