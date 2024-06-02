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Димитров о том, что нырнул за мячом в матче с Хуркачем: «Есть небольшие раны, но ничего страшного»

Димитров о том, что нырнул за мячом в матче с Хуркачем: «Есть небольшие раны, но ничего страшного»

Григор Димитров прокомментировал то, что повредил руку, ныряя за мячом в матче с Хубертом Хуркачем в четвертом круге «Ролан Гаррос».

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