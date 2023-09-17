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Захарян о возможности забить «Реалу»: «Надо сначала выйти на поле»

Захарян о возможности забить «Реалу»: «Надо сначала выйти на поле»

«Реал» примет «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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