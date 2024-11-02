Трамп обещает разъединить Россию и Китай: политическая игра на выборах в США Ольга Вайленко1 ноября 2024 года Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, дал громкое обещание разорвать связи между Россией и Китаем в случае своей победы на выборах.