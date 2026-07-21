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Бруну, Неймар, Вальверде, Виртц, ван Дейк и Киммих – в сборной разочарований ЧМ-2026 по версии ESPN

ESPN опубликовал символическую команду из разочаровавших футболистов на ЧМ-2026. В состав, в частности, попали такие игроки, как Бруну Фернандеш, Неймар и Федерико Вальверде.

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