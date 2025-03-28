Литвинов об отпуске: «Не могу деревню променять на Мальдивы, в мире нет места лучше, чем Шапкино. Зачем нам летом море? Есть речка, баня»

– Ты как-то рассказывал, что обожаешь отдыхать в деревне Шапкино. Откуда такое стремление выбраться из мегаполиса? - Шапкино для меня – райское место! Люди, живущие в городе, не понимают всю прелесть деревни.
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