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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Уточнение ущерба и адресная помощь. Как устраняют последствия урагана в двух районах Алтая

Уточнение ущерба и адресная помощь. Как устраняют последствия урагана в двух районах Алтая

Ситуация находится на постоянном контроле правительства Алтайского края В Краснощековском и Чарышском районах ведутся работы по устранению последствий урагана и восстановлению энерго- и водоснабжения, сообщили в правительстве Алтайского края.

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