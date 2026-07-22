Уточнение ущерба и адресная помощь. Как устраняют последствия урагана в двух районах Алтая

Ситуация находится на постоянном контроле правительства Алтайского края В Краснощековском и Чарышском районах ведутся работы по устранению последствий урагана и восстановлению энерго- и водоснабжения, сообщили в правительстве Алтайского края.
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