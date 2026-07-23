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Рубио намекнул России на необходимость уступок по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио вновь заявил о необходимости поиска новых подходов для урегулирования украинского конфликта, что, по мнению политолога-американиста Константина Блохина, является завуалированным сигналом Москве с требованием пойти на уступки.

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