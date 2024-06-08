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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Воронцевич о возможном возвращении в ЦСКА: «Почему нет? Это мой клуб, я провел здесь 14 лет»

36-летний форвард выступал за армейцев с 2006 по 2020 годы. – Контракт с «НН» у вас составлен по схеме 1+1.

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