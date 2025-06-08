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Пожар на тульском заводе «Азот» после атаки БПЛА очевидцы сняли на видео

Пожар на тульском заводе «Азот» после атаки БПЛА очевидцы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на территории завода «Азот» после атаки БПЛА.Минувшей ночью на территории комбината «Азот» в Новомосковске произошел пожар.

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