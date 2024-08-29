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ЦБ заявил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ

ЦБ заявил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ

Это может случиться уже в течение 2025 года.Банк России в своём рисковом прогнозе указывает, что возможный глобальный кризис, вызванный ухудшением связей между США и Китаем, может привести к тому, что цены на нефть рухнут.

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