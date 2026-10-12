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Аргументы недели

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От лампочки до крана: гид по коммунальному аскетизму от депутата

От лампочки до крана: гид по коммунальному аскетизму от депутата

Послушаешь некоторых депутатов — и недоумеваешь. Судя по тому, какие они дают советы, нужно не злиться по поводу роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги, а жестко экономить, используя их по минимуму.

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