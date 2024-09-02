Не выбрасывайте и берегите втулки от туалетной бумаги как зеницу ока: вот как их применяю – очень полезная вещь для решения многих проблем Евгения КомароваКартонные втулки от туалетной бумаги, зачастую выбрасываемые без раздумий, на самом деле обладают множеством практических применений в домашнем хозяйстве.