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  • Раиса Галиуллина
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  • сергей Лейтнер
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  • Майя Maja
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Не выбрасывайте и берегите втулки от туалетной бумаги как зеницу ока: вот как их применяю – очень полезная вещь для решения многих проблем

Не выбрасывайте и берегите втулки от туалетной бумаги как зеницу ока: вот как их применяю – очень полезная вещь для решения многих проблем

Не выбрасывайте и берегите втулки от туалетной бумаги как зеницу ока: вот как их применяю – очень полезная вещь для решения многих проблем Евгения КомароваКартонные втулки от туалетной бумаги, зачастую выбрасываемые без раздумий, на самом деле обладают множеством практических применений в домашнем хозяйстве.

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Раиса Галиуллина
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