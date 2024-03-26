Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Жаль, если мразь типа будановых и малюков осталась жива!Ракеты Zа Крокус ...
  • ultra virusferrari
    крч дело такое пока хохды находятся под руководством западного мира ничего хорошего не будет надо всю украину присоед...ЦИПсО атакует детей
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Это точно!Британия услышала...

Бойтесь данайцев дары приносящих

Бойтесь данайцев дары приносящих

Виктор Анисимов Виктор Анисимов  Хохлы в своей неуёмной жажде халявы забыли, а скорее всего проигнорировали, хорошую русскую пословицу гласящую - "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и позарившись на западные подачки с восторгом и дебильными скачками продали свою страну американцам за пару килограмм печенек, преподнесёнными хохлам "данайцами" в лице Виктории Нуланд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх