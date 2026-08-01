Зеркало власти: Владимир Бортко объяснил, почему он решил снять фильм о Сталине

Мировая история развития человечества показывает, что, только очень небольшому количеству одарённых человеческих умов мы обязаны всеми достижениями существующей цивилизации!!! Велик тот правитель, который получил в управление нищую страну с безграмотным населением в лаптях, а через двадцать лет своего управления, после себя оставил мировую державу, великую преображённую страну СССР. «Кремлёвский мечтатель», Ленин разработал теоретический механизм социалистического развития России, а Сталин за двадцать лет управления страной этот механизм создал практически, воплотил в жизнь, развил, усилил и продолжил движение по указанному Лениным социалистическому пути развития и построения социализма. В мировой истории начала 20 века проявился творец, очень талантливый человек-исследователь, Сталин, Иосиф Виссарионович, чьи собственные способности первооткрывателя, развили и усилили его критическое мышление, его взгляд творца на воплощение в жизнь, лежащих перед ним Ленинских теоретических разработок будущего устройства лапотной России, страны лежащей в руинах прошедших революции и гражданской войны. Беря за основу теоретические разработки Ленинского социализма, применяя свой метод воплощения их в жизнь, добавляя собственные открытия, позволили Сталину заложить и построить крепкий фундамент социализма в СССР на котором и до сих пор базируется Российская федерация. Именно гений Сталина развил и претворил в жизнь теоретические разработки Ленинского социализма и коммунизма. Сталин, не имея никакого подобного практического опыта, кроме теоретических разработок Ленина, добился их практической реализации и воплощения в обществе и государстве. Именно Сталин в исторически короткие сроки, опираясь на Ленинские теоретические разработки, коммунистическую партию, советскую власть рабочих и крестьян, сделал гигантский рывок, изменил и возвысил отсталую лапотную Россию с безграмотным населением, дал ей прекрасное образование, вывел её из нищеты, и поднял до сверхдержавы. Сталин был «человеком мысли», не любил пустых слов. Каждая фраза несла в себе большую смысловую нагрузку, какую-то идею, взвешенную позицию. Все мысли были сформированы четко и по делу. Сталин не терпел красивых фраз и пустой болтовни. Сталин практически никогда не повышал голоса, вел себя вполне корректно, не орал и не матерился. Ко всем, несмотря на ранги и звания, обращался по фамилии с приставкой слова "товарищ". Именно Сталин создал СССР, начал строить социализм и за 21 год своего правления, заложил фундамент советской власти рабочих и крестьян, советской цивилизации, советской культуры и советской империи, которая успешно развивалась 74 года. Если вы хотите определить, что действительно означал Сталин в истории социализма, при котором мы прожили 74 года, то его следует рассматривать наряду с Лениным как самую грандиозную фигуру в истории человечества. Нужно быть справедливыми по отношению к Сталину! То, чего он хотел достичь, и то чего он реально добился, не могло быть достигнуто никаким другим способом. Сталин был лидером и организатором СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ТОВАРИЩЕЙ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. Никто другой, кроме Сталина, в такой короткий период, не был способен осуществить такие гигантские преобразования в СССР. Брежнев, придя к власти, упомянул Сталина в торжественном докладе по случаю 20-летия Победы. Что началось в зале! Неистовый шквал аплодисментов, казалось, сотрясёт стены Кремлёвского дворца, так много повидавшего. Народ начал вставать, прозвучали первые приветственные клики... В рабочем кабинете, над головой Брежнева Леонида Ильича, висел портрет Сталина Иосифа Виссарионовича. Леонид Ильич объяснял свою позицию: "Сталин очень много сделал в создании социализма и экономики СССР. В конце концов, под руководством Сталина страна выиграла войну – советский народ непременно, по достоинству оценит его заслуги, и обязательно воздаст ему должное". По личному указанию Леонида Ильича Брежнева, скульптор Николай Васильевич Томский изготовил памятник И. В. Сталину, который был установлен на его могиле у Кремлёвской стены в 1970 году.

ВЮ

Вальтер Юпитерский

Задумайтесь, КАК СТАЛИН ИЗ ОТСТАЛОЙ СТРАНЫ СДЕЛАЛ ПЕРЕДОВУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СВЕРХДЕРЖАВУ? Неужели это товарищ Сталин делал один и сам? Разве мог бы один товарищ Сталин, не имея достойной светлой ленинской идеи построения социализма, уважения и авторитета среди народа, поднять миллионы неграмотных рабочих и крестьян на такие огромные преобразования отсталой, аграрной России. Только светлая идея ленинского социализма, построение государства товарищей рабочих и крестьян, власть советов рабочих и крестьян, плановая экономика, построение общенародной собственности, вдохновили российский народ на великие преобразования и строительство Советской Империи. Только поддержка народа, власть советов рабочих и крестьян на местах, руководящая роль коммунистической партии, позволили Сталину провести индустриализацию, построить тысячи заводов и электростанций, выиграть Великую Отечественную войну, создать атомную бомбу, первыми полететь в космос и ещё много, много чего сделать. Даже имея любые деньги, БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НАРОДА, власти советов рабочих и крестьян, коммунистической партии, ничего, один Сталин, не смог бы сделать. Только поддержка народа, и власть советов, позволили сначала выиграть Гражданскую войну. Только разумная, плановая, государственная политика управления национальным социалистическим хозяйством, при поддержке народа и власти советов позволила в тридцатые годы, (за 10 лет), в ИСТОРИЧЕСКИ рекордные строки провести индустриализацию и коллективизацию СССР. При Сталине рабочие радостно и самоотверженно трудились на пользу советского общества и построения общенациональной собственности. Вспомните про передовиков производства, которые делали пятилетку в четыре года, про изобретателей и рационализаторов. Про Стахановцев. На многих предприятиях были ударника коммунистического труда. И мы гордились ими. Были почётные звания «Ударник коммунистического труда». И был орден - ГЕРОЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, который давали особо отличившимся. Труд был в почёте. Теперь-то при капитализме в Росси никто даже не пытается что-то изменить к лучшему. И это кто делал – расстрелянные товарищем Сталиным десятки миллионов???? Или всё-таки живые люди. Сталин И. В. сумел своим авторитетом, своей политикой поднять, вдохновить, обучить миллионы людей (ходящих в лаптях) дать им прекрасное образование, начать с этими людьми огромные преобразования в СССР. Сталин впервые в истории человечества начал строить, и успешно построил, государство реального социализма в котором мы прожили до 1991 года. И.В. Сталин говорил: «Кто не бережёт свой народ, тот вылетает на обочину истории. Сейчас у нас каждый год чистого прибытку населения 3 000 000 миллиона человек – это значит, каждый год получаем приращение на целую Финляндию. 10 лет – 10 Финляндий….Смертности мало, рождаемость поднимается.» И при этом Сталине шло увеличение численности населения!!!!!! Это ведь при «ужасающих репрессиях и расстрелах», без перинатальных центров, дети рождались!!!!! С 1926 года по 1940 год родились 47,1 миллиона человек. Это 235 городов с населением 200 000 человек. За 14 лет прирост по 5,3 миллиона человек в год!!!! Вы представляете, что при "СТРАШНЫХ" Сталинских расстрелах и репрессиях счастливые женщины с радостью рожали детей. Эти дети, рождённые до ВОВ к моменту начала войны же были взрослыми и многие из них пошли на войну и воевали с фашистами. Именно они, рождённые и получившие советское образование при Сталине, воевали, и выиграли ВОВ. Победой над врагом страна обязана школьному учителю воспитавшему советского человека, патриота своей Родины СССР. Только имея поддержку, власти советов на местах, коммунистической партии рабочих и крестьян, беспартийных людей и народов СССР, Сталин сумел преобразовать отсталую, лапотную Российскую империю, в индустриальную, передовую сверхдержаву занимающую второе место в мире по уровню ВВП, в мощную индустриальную империю с советской цивилизацией, которая первая в мире послала советского человека в космос и решительно и непреклонно стремилась к мировому влиянию.