Чеченская Республика часто становится автором самых интересных инициатив, которые носятся между реформаторскими головами, но не произносятся вслух из смущения.
«Знание национальности преступника может принести пользу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Смирнов
Люди должны знать, кто есть кто. Напрасно из паспортов убрали 5 графу. Я, например, не стыжусь, что я русский и скрывать это не собираюсь. Так же должна быть в СМИ информация о национальности преступников и статистика по криминальности всяких диаспор и национальностей. Это поможет людям выбирать с кем стоит дружить.
Ответить
1 час.
3
nestor 19
Тем ,что кавказцы и азиаты хотят запретить называть фамилии своих преступников земляков они проблему не решат от лишь уход от нее(проблемы) при таком раскладе проблема будет только наростать
Ответить
33 мин.
1
Анатолий
Тот кто предлагает скрывать что-то боится этого скрываемого. А почему боится? Объяснение - это повлечёт за собой разжигание ксенофобии, родит ненужное напряжение в обществе. Можно подумать, что скрываемая статистика преступлений среди разных наций в России способствует сглаживанию этого напряжения. Люди ведь всё видят и знают. И замалчивание проблемы с преступностью среди этих племён, другого слова не могу подобрать, только ухудшает ситуацию. Я утверждаю, что все эти диаспоры в наших городах, это рассадники всего разрушительного для России. Происходящее в России в последнее время с нашими жителями с Северного Кавказа, и "друзьями" с Закавказья говорит о многом. А точнее, если одним словом, наглеют! Если у себя ещё стараются вести более-менее прилично, то в Россию едут отрываться. Правильно автор пишет!
Ответить
8 мин.
1
Свежие комментарии