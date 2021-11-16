«Знание национальности преступника может принести пользу»

Люди должны знать, кто есть кто. Напрасно из паспортов убрали 5 графу. Я, например, не стыжусь, что я русский и скрывать это не собираюсь. Так же должна быть в СМИ информация о национальности преступников и статистика по криминальности всяких диаспор и национальностей. Это поможет людям выбирать с кем стоит дружить.

Анатолий

Тот кто предлагает скрывать что-то боится этого скрываемого. А почему боится? Объяснение - это повлечёт за собой разжигание ксенофобии, родит ненужное напряжение в обществе. Можно подумать, что скрываемая статистика преступлений среди разных наций в России способствует сглаживанию этого напряжения. Люди ведь всё видят и знают. И замалчивание проблемы с преступностью среди этих племён, другого слова не могу подобрать, только ухудшает ситуацию. Я утверждаю, что все эти диаспоры в наших городах, это рассадники всего разрушительного для России. Происходящее в России в последнее время с нашими жителями с Северного Кавказа, и "друзьями" с Закавказья говорит о многом. А точнее, если одним словом, наглеют! Если у себя ещё стараются вести более-менее прилично, то в Россию едут отрываться. Правильно автор пишет!