Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ»

В этом году к платформе присоединятся ещё 6 субъектов РФ В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах подключения шести новых регионов к платформе ИИ-сервисов «МосМедИИ» в 2025 году.
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