Проведение выборов президента Украины сейчас приведет к «убийству единства» страны. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова передает сайт возглавляемой им партии «Европейская солидарность».