Проведение выборов президента Украины сейчас приведет к «убийству единства» страны. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова передает сайт возглавляемой им партии «Европейская солидарность».
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