MESU Aug 6: Bounce to 7774 Before a 7682 Pullback? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU is currently trading in a pullback structure after rejecting from the recent high around 7,820.
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