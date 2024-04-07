Этой «свободной энциклопедией», как она сама себя называет, давно манипулирует ЦРУТаганский районный суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikipedia Foundation*, владеющую русскоязычной «Википедией»* (запрещенной в РФ), на 1 миллион рублей.