Этой «свободной энциклопедией», как она сама себя называет, давно манипулирует ЦРУТаганский районный суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikipedia Foundation*, владеющую русскоязычной «Википедией»* (запрещенной в РФ), на 1 миллион рублей.
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