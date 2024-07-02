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Живая Кубань

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В соседнем с Кубанью регионе обнаружили тысячи тонн зараженной пшеницы

В соседнем с Кубанью регионе обнаружили тысячи тонн зараженной пшеницы

В соседнем с Кубанью регионе обнаружили тысячи тонн зараженной пшеницыВ Зерноградском районе Ростовской области в партии пшеницы весом 62,8 тысячи тонн, хранившейся на складе, обнаружили опасный карантинный объект - амброзию полыннолистную.

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