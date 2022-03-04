Южный Федеральный

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Журавко отреагировал на российско-украинские переговоры: «Киев уже не влияет на ситуацию»

Журавко отреагировал на российско-украинские переговоры: «Киев уже не влияет на ситуацию»

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя итоги II раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся 3 марта на территории Беларуси, заявил, что киевский режим уже не влияет на ситуацию, ей руководят Соединённые Штаты.

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